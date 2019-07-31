Tokat'ta ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde, ayağını mısır silaj makinesine kaptıran çiftçi Yunus Doğan (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde 1 hafta önce, Yunus Doğan şiddetli rüzgar ve sağanak başlayınca, tarlasındaki mısırları biçmeye başladı. Ancak Doğan, yere yatan ürünleri silaj makinenin ağzına verdiği sırada dengesini kaybedip, düştü ve ayaklarını makineye kaptırdı. Doğan’ın makineye sıkışan sağ ayağı, bileğinin 20 santimetre üstünden koptu. Sol ayağı da yaralanan çiftçi, durumu gören yakınlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Doğan’ın kopan sağ ayağı yerine dikildi. Bir haftadır hastanede tedavi altında olan Yunus Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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