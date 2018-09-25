Tokat'ta beyaz patates hasadı başladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde üretilen Türkiye'nin tescillenmiş ilk beyaz patatesinin hasadına başlandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel beyaz patatesin tarladan çıkış fiyatının 2,5 lira olduğunu söyledi.
2007 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz tarafından başlatılan 'beyaz patatesi üretimi' çalışması, 2014 yılında tamamlandı. Çalışma sonrası tohumluk elde edilen beyaz patatese tescil almak için dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne başvuruldu. Burada yapılan inceleme sonrası 20 Nisan 2016 tarihinde 'Başçiftlik Beyazı' adıyla Türkiye'nin ilk beyaz patates çeşidi tescil edildi. Beyaz patatesinin ilk hasadı ise düzenlenen törenle 2016 yılında yapıldı.
'BU YIL VERİM FAZLA'
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Türkiye'de sadece ilçelerinde yetişen beyaz patatesi farklı kılan en önemli özelliğinin, yüksek rakımdaki toprak yapısında yetiştirilmesinde doğal tekniklerin kullanılması ve babadan oğula aktarılan 100 yıllık orijinal Başçiftlik beyazı tohumları olduğunu söyledi. Başkan Tunçel, beyaz patatesin kendine has aroması ve tadı ile diğer patates cinslerinden ayrıldığını, özellikle kızartma, közleme ve hamur işlerinde tercih edildiğini belirtti. Başkan Tunçel bu yıl beyaz patatesin tarladan çıkış fiyatının 2,5 lira olduğunu, pazarlarda ise 4 ile 5 lira arasında satıldığını ve önceki yıllara göre verimin arttığını kaydetti.
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