Tokat'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

Tokat'ın Almus ilçesinde, yaklaşık 50 gündür haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gölgeli beldesinde oturan bir çocuk babası Gencer Zengin, 12 Eylül'de traktörüne parça almak için motosikletle ayrıldığı evine geri dönmedi.

Zengin'den haber alamayan ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma tarafından başlatılan arama çalışması 50 gün sonra sonuçlandı.

Gölgeli beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karadoruk mevkisinde mantar toplayan köylüler, Zengin'in motosikletini gördükleri ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, motosikletin bulunduğu bölgede Zengin'in cesedini, bir ağaçta iple asılı halde buldu.

Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin'in, eşinin bulunabilmesi için bir televizyon programına katıldığı, cesedinin bulunduğu bilgisini de programda canlı yayında aldığı öğrenildi.

