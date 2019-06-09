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Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yöne geçerek dereye uçan otomobilde bulunan ailenin ölümden döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Sivas’tan Tokat’a seyir halinde olan S.E idaresindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, Gökçe köyü yakınlarında virajlı yolda havanın yağışı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek dere üzerindeki köprüye çarptı.

Tokat’ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yöne geçerek dereye uçan otomobilde bulunan ailenin ölümden döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Sivas’tan Tokat’a seyir halinde olan S.E idaresindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, Gökçe köyü yakınlarında virajlı yolda havanın yağışı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek dere üzerindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dereye düşen otomobil ters döndü. Su seviyesinin düşük olduğu dereye uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilden dışarı savrulan bir kişi ekipler tarafından sedye yardımı ile dereden çıkartılırken, otomobilin arka koltuğunda bulunan iki kişinin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Aracın kapısı levye ve çekiçle güçlükle açılarak kurtarma çalışması yapıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda sıkışan iki kadın çıkartılarak sedyeye alındı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde trafik ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
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