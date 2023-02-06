TOKİ ANKARA ARSA KURASI CANLI İZLE! TOKİ Ankara arsa kurası ne zaman, saat kaçta? İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Ankara İlk Evim Arsa Kurası, arsa çekilişine Ankara için başvuran adayların gündeminde yer alıyor. Çekiliş, 6 Şubat itibarıyla tamamlanıyor. Peki TOKİ Ankara arsa kurası nasıl canlı izlenir? Ankara arsa kura çekimi, diğer çekilişlerde de olduğu gibi YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İşte detaylar...

TOKİ ANKARA ARSA KURASI CANLI İZLE

TOKİ Ankara Merkez İlk Evm kurası 10.00 itibarıyla başladı. Kura, YouTube üzerinden noter huzurunda canlı yayınlanıyor. Kurada adı çıkan hak sahiplerinin isimleri ekranda yer alıyor. Kura çekimi, TOKİ stüdyolarında seyircisiz ve online yapılıyor.

TOKİ 6 ŞUBAT ANKARA ARSA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ANKARA KURASI SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

TOKİ Ankara kurasının sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresini girerek de gerçekleştirilebiliyor. TOKİ arsa kura sonucu sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama' adresine tıklayın.

MÜSTAKİL VE MÜŞTEREK ARSA NEDİR?

MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

