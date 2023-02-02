TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Burdur, Siirt, Kastamonu kura sonuçları nasıl sorgulanır? Burdur, Siirt, Kastamonu kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ arsa kura çekimleri, sosyal konut projelerinde yavaş yavaş sonlara gelinmesiyle başladı. İlk etap takvimi yayınlandı. 1 Şubat itibarıyla başlayan TOKİ arsa kura çekimlerini 2 Şubat'ta Burdur, Siirt, Kastamonu arsa kura çekimi takip ediyor. TOKİ Burdur, Siirt, Kastamonu arsa kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Burdur, Siirt, Kastamonu kura canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ BURDUR, SİİRT, KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Burdur arsa kurası başladı. Siirt Merkez İlk Evim Müstakil Arsa Kurası 2 Şubat saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Kastamonu Merkez İlk Evim Müstakil Arsa kurası ise 12.00'da başlayacak.

TOKİ 2 ŞUBAT BURDUR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 2 ŞUBAT SİİRT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 2 ŞUBAT KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında müstakil ve müşterik arsa olmak üzere iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Bu konutların büyüklüğü ise 105 ile 150 metrekare arasında olacak.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 TL'den başlayacak.

Müşterek arsada konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Müşterek arsaların (hisseli arsalar) fiyatı 112 bin 500 TL'den başlayan ve 937 TL'den başlayan taksit ödemeleri olacak.



