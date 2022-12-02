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TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa yerleri listesi!

02.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa kura çekimi, konut kurası çekimin ardından araştırılmaya başlandı. TOKİ arsa kura çekilişinin sonuçları, noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından internette ilan edilecek. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ arsa yerleri listesi!

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa yerleri listesi!

TOKİ arsa ve sosyal konut projeleri araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere TOKİ sosyal konut kuraları 7 Kasım'da başladı ve halen devam ediyor. Şimdi de gözler, TOKİ arsa kura çekimi takvimine çevrildi. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ arsa yerleri listesi!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim'de başlamış ve 15 Kasım'da sona ermişti.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa yerleri listesi!

TOKİ arsa kura çekimi, sosyal konut kura çekimi gibi canlı yayında yapılacak. Sosyal medya üzerinden yayınlanması planlanan kura çekimi noter huzurunda tamamlanacak. Sonuçlar TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

TOKİ arsa kura çekiminin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

TOKİ arsa yerleri için TOKİ'nin, 'https://www.toki.gov.tr/Arsa%20Proje%20Listesi.pdf' adresine tıklayın.

MART 2023'E KADAR SÜRECEK

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

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