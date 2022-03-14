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TOKİ Elbistan kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

14.03.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Elbistan kura çekilişi bugün noter huzurunda internetten canlı olarak gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişe ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki TOKİ Elbistan kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ Elbistan kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 609 konuttan 215'i TOKİ tarafından kurayla satışa sunulmasının ardından TOKİ Elbistan kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ ELBİSTAN KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş Elbistan projesinde yer alan konutların kurası TOKİ'nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabilecekler.

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olacak şekilde belirlendi. Konutların anahtar teslimi, idare tarafından belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde yapılacak.

2022 TOKİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?


TOKİ Çorum kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan
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