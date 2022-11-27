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TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

27.11.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul için TOKİ sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul'da TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. İstanbul Tuzla'da 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekim tarihi belli oldu. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ kura çekimi İstanbul'da ne zaman sorusu TOKİ'ye başvuran vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin katılım sağladığı TOKİ kura çekimlerinin sonuçları oldukça merak ediliyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN?

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TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ uygun fiyatlı sosyal konut almaya hak kazanan vatandaşların isimleri, ekranda çıkıyor. Ayrıca sorgulamalar, T.C. Kimlik Numarası ile de yapılıyor. Bu sorgulamalar TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden tamamlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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