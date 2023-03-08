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TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir...

08.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kuraları, kura çekimine başlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere 6 Şubat Kahramanmaraş depremi nedeniyle TOKİ kura çekimi ertelenmişti. Şimdi ise kura süreci devam ediyor. Peki TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir...

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kurası deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Mart ayı itibarıyla İzmir ve Afyon kura çekimi başladı. Bununla birlikte gözler, TOKİ İstanbul kura çekimi detaylarına çevrildi. Kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir...

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Kura çekimi ise YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ E-DEVLET KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi nereden izlenir? Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir...

TOKİ KURA TAKVİMİ

İlk evim TOKİ kuralarında son açıklanan illerdeki kuralar 8-14 Mart 2023 arası devam edecek. İşte TOKİ kura takvimi:

8-14 Mart 2023 İzmir 12.400 konut
8-9 Mart 2023 Afyonkarahisar 3.169 konut
11 Mart 2023 Edirne 1.363 konut
12 Mart 2023 Kırklareli 1.189 konut
12-14 Mart 2023 Tekirdağ 3.098 konut

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TOKİ İstanbul kura

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