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TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? 12 - 18 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri

12.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi devam ederken yeni haftanın kura takvimi belli oldu. 12-18 Aralık tarihleri arasında Kayseri, Samsun, Amasya ve daha birçok ilişin sosyal konut kurası çekilecek. 5 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi devam ederken, arsa kura çekimi henüz başlamadı. İşte 12 - 18 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri...

TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? 12 - 18 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekimi takvimi araştırılıyor. 18 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilecek kuralar il il belli oldu. Bilindiği üzere kuralar canlı yayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz gün Kayseri kura çekimi yapıldı. Bugün ise Kayseri ve Samsun kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte 12 - 18 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri...

12 - 18 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ

TOKİ kura çekimleri 7 Kasım 2022'de başladı. Geçtiğimiz gün Kayseri kura çekimi gerçekleştirildi. Bilindiği üzere kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu mu? 12 - 18 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekilişi için 11 Aralık'ta başlayan etap 18 Aralık'ta sona erecek. Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapılacak.

İşte TOKİ kura çekimi takvimi:

12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: SivasNOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

2022 TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kayseri kura çekimi

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