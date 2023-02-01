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TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi nereden izlenir?

01.02.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa kura çekimleri başladı. TOKİ arsa projesine Muş ve Osmaniye için başvuru yapanlar, TOKİ Muş ve Osmaniye kura çekimi tarihini sorgulamaya başladı. Arsa kura çekimleri, sosyal konut projesinde de olduğu gibi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi nereden izlenir?

TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi tarihleri belli oldu. 1 Şubat itibarıyla başlayan TOKİ arsa kura çekiminde Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat arsa kura çekimleri tamamlandı. Sırada ise Muş ve Osmaniye arsa kura çekimleri yer aldı. Peki TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TOKİ MUŞ VE OSMANİYE ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kura çekimi 2 Şubat Perşembe günü yapılacak. Kura çekimleri TOKİ'nin YouTube adresi üzerinden canlı izlenecek.

Kura çekimi sonuçları canlı yayında duyurulacak. Sonuçlar aynı zamanda e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama' adresinden de sorgulanabilir.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

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TOKİ arsa kura

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