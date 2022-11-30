TOKİ başvurularının alınmasının ardından başlayan kura çekimi devam ediyor. TOKİ Tuzla çekilişinin detayları araştırılıyor. TOKİ Tuzla çekilişi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ Tuzla'da kaç konut yapılacak? İşte çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ Tuzla kura çekilişine ilişkin TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

TOKİ kura sonuçları, çekilişin başlamasıyla belli olacak.

Kura sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ile TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresi üzerinden sorgulanacak.

TOKİ kura çekilişi, 'https://www.youtube.com/watch?v=vkTthSO9EJ4&ab_channel=TOK%C4%B0' adresinden canlı olarak takip edilebilir.

