TOKİ başvurusunda alınan 500 TL başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceği araştırılıyor. TOKİ iadesine ilişkin TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldı. Peki TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ ücret iadesi nereden alınır? İşte merak edilenler...
TOKİ 500 TL başvuru ücretine ilişkin yapılan açıklamada, "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadelerine yer verildi.
TOKİ para iadeleri, sosyal konut projesine başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınacak.
12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık Amasya 1150 konut
14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut
15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık Giresun 1550 konut
19 Aralık Tokat 1500 konut
İstanbul, Ankara, İzmir illeri için kura tarihleri henüz belirlenmedi.