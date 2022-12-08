TOKİ başvurusunda alınan 500 TL başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceği araştırılıyor. TOKİ iadesine ilişkin TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldı. Peki TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ ücret iadesi nereden alınır? İşte merak edilenler...

TOKİ ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 TL başvuru ücretine ilişkin yapılan açıklamada, "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadelerine yer verildi.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ para iadeleri, sosyal konut projesine başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alınacak.

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık Amasya 1150 konut

14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık Giresun 1550 konut

19 Aralık Tokat 1500 konut

İstanbul, Ankara, İzmir illeri için kura tarihleri henüz belirlenmedi.



