KADIN

'Toksin yok, atık yok, tel yok'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Sydney'de yaşayan Stephanie Devine'a on yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi sırasında pamuklu ve teli olmayan bir sütyen bulmakta zorlanan Devine, hastalığını atlattıktan sonra hayalindeki iç çamaşırını üretti. 'Toksin yok, atık yok, tel yok' sloganıyla yola çıkan Stephanie, tüm kadınları bilinçli olmaya davet ediyor.

'Toksin yok, atık yok, tel yok'

KABLOSUZ BİR SÜTYEN İÇİN DÖRT YIL ÇALIŞTIM

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Dört yıllık bir çalışmadan sonra bu ay piyasaya sürülecek olan, okaliptüs ağaçlarından ve doğal liflerden üretilen ekolojik iç çamaşırı 'Toksin yok, atık yok, tel yok' sloganıyla dikkat çekiyor.

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Hastalığı sayesinde metaryaller hakkında çok şey öğrendiğini söyleyen Devine, ''Meme kanseri teşhisi konulduğunda kimyasal içermeyen kablosuz sütyen giymek istemiş, ancak bulamamıştım. Giyimin, petrol ve gazın ardından dünyanın en büyük kirletici endüstrisi olduğunu ve çöplerin yüzde 40'ının kıyafet olduğunu fark ettiğimde bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bundan sonrası için hayalimde hep doğal olanı kullanmak vardı. Dört yıl süren çalışmalarımız sonucu o kadar doğal iç çamaşırı ürettik ki kullanımdan sonra bahçenize bile gömebilirsiniz. İşte bu kadar çevre dostu''diye konuşuyor.

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Okaliptüs ağacındaki odun hamurundan üretilen, içerisinde selüloz ihtiva eden bir çeşit lif olan Tencel'den üretilen iç çamaşırları kadminyum ve nikel içermiyor. Elastik hale getirilmek için, organik pamuk haline getirilen çamaşırların boyama işlemi de organik olarak gerçekleşiyor.

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Daha az satın alın ama kaliteli olanı alın diyen Stephanie, insanların satın alma seçimleri hakkında daha fazla düşünmesi gerekiyor diyerek, kamu bilincini arttırmaya çalıştıklarını söylüyor.

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2000 yılında, Kanser Araştırma Kampanyası'nın genel müdürü olan Profesör Gordon McVie, bir sütyenin göğüs kanseriyle ilişkisi olduğuna dair kanıtlar bulduklarını söylemesi şaşkınlık yaratmştı.

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Stephanie Devine

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Anahtar Kelimeler:
Stephanie Devine ekolojik iç çamaşırı

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