KABLOSUZ BİR SÜTYEN İÇİN DÖRT YIL ÇALIŞTIM

Dört yıllık bir çalışmadan sonra bu ay piyasaya sürülecek olan, okaliptüs ağaçlarından ve doğal liflerden üretilen ekolojik iç çamaşırı 'Toksin yok, atık yok, tel yok' sloganıyla dikkat çekiyor.

Hastalığı sayesinde metaryaller hakkında çok şey öğrendiğini söyleyen Devine, ''Meme kanseri teşhisi konulduğunda kimyasal içermeyen kablosuz sütyen giymek istemiş, ancak bulamamıştım. Giyimin, petrol ve gazın ardından dünyanın en büyük kirletici endüstrisi olduğunu ve çöplerin yüzde 40'ının kıyafet olduğunu fark ettiğimde bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bundan sonrası için hayalimde hep doğal olanı kullanmak vardı. Dört yıl süren çalışmalarımız sonucu o kadar doğal iç çamaşırı ürettik ki kullanımdan sonra bahçenize bile gömebilirsiniz. İşte bu kadar çevre dostu''diye konuşuyor.

Okaliptüs ağacındaki odun hamurundan üretilen, içerisinde selüloz ihtiva eden bir çeşit lif olan Tencel'den üretilen iç çamaşırları kadminyum ve nikel içermiyor. Elastik hale getirilmek için, organik pamuk haline getirilen çamaşırların boyama işlemi de organik olarak gerçekleşiyor.