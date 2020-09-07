TomTom Huawei AppGallery’ye geldi

Bilindiği üzere son 1 yıldır satışa sunulan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Bu durum zaman zaman ciddi sorunlara neden olabiliyor. Her ne kadar Huawei bu açığı kapatmak için elinden geleni yapsa da bu kadar kısa bir süre içerisinde Google Play’in yerini alacak yeni bir uygulama marketi hazırlamak kolay değil.

Haliyle Huawei’nin AppGallery marketinde de pek çok eksiklik mevcut. Bu eksikliklerden birisi de navigasyon tarafındaydı. Malum pek çok navigasyon uygulaması Google Maps alt yapısını kullandığı için bu uygulamalar Huawei modellerinde çalışmıyordu.

TOMTOM HUAWEİ APPGALLERY'DE

TomTom’un Huawei AppGallery’e gelmesiyle birlikte bu sorun da çözülmüş oldu.

Artık Yandex’e ciddi bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki şunu da dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. TomTom’un navigasyon servisi tamamen ücretsiz değil. Her ne kadar ilk ay ücretsiz olarak kullanıyor olsanız da sonrasında aylık ya da yıllık olarak belli tutarlar ödemeniz gerekiyor.

Eğer aylık aboneliği seçerseniz 1.99 euro, yıllık aboneliği seçerseniz de 12.99 euro ödemeniz gerekecek. Yandex gibi ücretsiz bir alternatif dururken TomTom’un bu fiyatla ne kadar müşteriye ulaşabileceği de başka bir soru işareti.

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