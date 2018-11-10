Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Pangai bölgesinin 98 kilometre güneydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.
Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Atatürk anmasında Vali'den 'Hepsini görevden alın' talimatı
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum