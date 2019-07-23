HABER

Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "Düzenlemenin amacının namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmaktır. Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir" - "Başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önünde "namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak" amacıyla düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'nda yer alan Dış Karakol Binası önünde bir düzenleme çalışması yapıldığını belirtti.

Düzenlemenin amacının namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak olduğun anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu düzenleme ile 330 metrekare olan mevcut dek döşeme 308 metrekareye düşürülecek ve başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Proje İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu uygulama geçici olup 'Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi' uygulanırken kaldırılacaktır."

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
Akkuyu NGS için ortaklık sözleşmesiAkkuyu NGS için ortaklık sözleşmesi
Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye’den Gürcistan’a kargo taşımacılığı başladıBakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Türkiye’den Gürcistan’a kargo taşımacılığı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dış Karakol Binası Düzenleme İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz Topkapı Sarayı

En Çok Okunan Haberler

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Teşkilatında terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.