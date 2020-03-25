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Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Polis otobüsleri tek tek durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 07:40 | Son Güncelleme

Toplu taşımada koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan, araç kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu sayısı ve güvenli mesafede oturulmasıyla ilgili genelge, yurt genelinde uygulanmaya başlandı. Trafik polisleri, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda sıkı denetim yaptı. Uygulamadan yolcular memnun olurken, firmalar şikayetçi.

Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Polis otobüsleri tek tek durdurdu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımayla ilgili genelge gönderdi. Tüm şehiriçi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından da yurdun dört bir yanında polis ekipleri harekete geçti.

EKİPLER DENETİMLERE BAŞLADI

Ekipler, şehirden ayrılan otobüsleri tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadıklarını kontrol etti.

Kurallara uymayan yolcular ve firma görevlileri uyarıldı. Ekipler, hijyen şartlarına uymaları yönünde şoför ve muavinlere uyarılarda bulundu.

YOLCULAR MEMNUN, FİRMALAR ŞİKAYETÇİ

Uygulamadan yolcular memnun olurken, firmalar ise ekonomik olarak büyük bir yükün altına girdiklerinden şikayetçi.

GENELGE NE DİYOR?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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