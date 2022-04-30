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Toplumun %20’sinde var ama farkında değil! Venöz yetersizlik nedir, nelere dikkat edilmeli?

30.04.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzdaki kirli kanı ayaklarımızdan kalbe doğru taşıyan toplardamar sistemi venöz dolaşım olarak adlandırılmaktadır. Anatomik yapısı gerektiğinde esneyip genişleyebilme özelliğine sahip olan venöz damarlar özellikle ayakta durduğumuzda yer çekimine karşı kanın yukarıya doğru hareket etmesine yardımcı olmaktadır.

Toplumun %20’sinde var ama farkında değil! Venöz yetersizlik nedir, nelere dikkat edilmeli?

Venöz yetersizlik, insan vücudunda genellikle varisten ya da kan pıhtısından dolayı ortaya çıkan fonksiyonel bozukluklardan kaynaklı durumlardır. Yine damar içerisinde bir yöne açılabilen; kanın yukarıya doğru hareketine izin veren mini kapakçıklar içerir. Varis denilen hastalıkta bu venöz damarlar genişlemekte, çapları anormal artmakta, bunun sonucu esneme özelliğini kaybetmektedir.

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Yine damar içerisindeki kapakçıkların deforme olması, damarın genişlemesi sonucu kapakçıkların yeterince açılıp kapanamaması sonucu yerçekimine karşı kanın yukarıya doğru yönlenmesi sekteye uğramakta ve kalbe dönemeyen kan ayaklarda birikmekte ve göllenmektedir (staz).

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Oluşan staz dokulardan kirli kanın yeterince boşalmasına engel olmaktadır. İleri evredeki staz, dolaşım bozukluğuna neden olur, yeterli beslenemeyen cilt ve cilt altı dokularda yaralara oluşmaya başlar.

VENÖZ YETERSİZLİK BELİRTİLERİ

Venöz yetersizlik hastalığın şiddetine göre farklı evrelerde hastalarda ağrı, şişlik, uyuşma, huzursuzluk gibi birden fazla bulgu ile kendini gösterebilmektedir. Çeşitli derecelerdeki venöz yetersizliğinin toplumdaki sıklığının %15-20 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Doppler ultrasound kullanımının günümüzde yaygınlaşması hastalığın önemini ve yaygınlığını anlamamızda oldukça yardımcı olmuştur.

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLİYOR

Oldukça sık görülen bu rahatsızlık işgücü kaybına neden olduğu için aynı zamanda ülkeler için ekonomik bir sorun olarak da ele alınmaktadır. Hastalığın ortaya çıkardığı şikayetler ve estetik kaygılarda kişiler üzerinde psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açmaktadır.

VENÖZ YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ

Tedavisi yara bakımı ve kompresyon aşamalarını içeren konservatif yöntemler ile birlikte özellikle yüzeysel venöz sistemdeki varisli damarların alınması veya radyofrekans/laser yöntemi ile yakılmasıdır. Günümüzde güvenle yapılan cerrahi işlemler sonrasında hastalar operasyon sonrasında hemen taburcu edilmekte ve ayağa kalkıp yürüyebilmekte, birkaç gün içerisinde de işlerine aktif olarak devam edebilmektedirler.


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