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Topuk ağrısı neden olur? Topuk ağrısı tedavisi nasıl olur? Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Son zamanlarda giderek artan şikayetler arasında topuk ağrısı yer alıyor. Topuk ağrısı neden kaynaklanıyor? Topuk ağrısı tedavisi nasıl yapılıyor? Topuk ağrısının topuk dikeni sorununa yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, bu rahatsızlığı yaşayanları uyarıyor. Uzmanlara göre topuk ağrısı hafife alınmaması gereken bilgiler arasında yer alıyor. Peki topuk dikeni neden ortaya çıkıyor? Topuk dikeni tedavisi konusunda neler yapılması gerekiyor? İşte topuk dikeni ve topuk ağrısı ile ilgili bilgiler...

Topuk ağrısı neden olur? Topuk ağrısı tedavisi nasıl olur? Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?

Uzmanlar, yanlış ayakkabı seçimi ve aşır kilonun önce topuk ağrısına ardından topuk dikenine neden olduğunu belirtti. Aydın Fizirem Fizik Tedavi Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işlerde çalışanların, düz tabanların ve kilosu fazla olanların topuk dikenine karşı daha dikkatli olmasını önerdi.

Toplumda 40 yaşın üzerindeki her 3 kişiden birini olumsuz etkileyen topuk ağrıları ve ayak tabanındaki iltihaplanmalar hakkında bilgi veren Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Topuk ağrıları genellikle 40 yaş üstünde, fazla kilolu, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işte çalışanlar, düz taban, uygun olmayan ayakkabı giyenlerde ve özellikle kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Nerdeyse her üç kişiden birini etkileyen topuk ağrısı ihmal edilir ve erken dönemde tedavi edilmez ise ağrı kronikleşebilir ve topuk altındaki esnek bandın iltihabı topuk kemiğinde sivrileşmeye yani topuk dikenine dönüşerek tedavisi zor bir süreç haline gelebilir” dedi.

Topuk dikeninde, hastaların çoğunda uzun süre oturduktan ya da sabah kalktıktan sonra topuk ağrısı çektiğini kaydeden Uzman Dr. Cavidan Ay, “Yürümekle topuk ağrısı azalır ama eğer hasta uzun süre yürümeye veya ayakta kalmaya devam ederse günün sonunda ağrısı artış gösterebilir. Eğer topuk dikeni ya da plantar fasiit tanısı konmuşsa evde mümkün olduğunca ayağın üzerine basmamak ve şişliği azaltmak için günde üç ila dört kez 15 ila 20 dakika buz uygulamak ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır. Özellikle kadınlarımız ayakkabı seçiminde sağlık ve rahatlığından ziyade ayakkabının görünümüne önem veriyor. Ayakkabılar içerisinde topuğu destekleyen tabanlık kullanmak topuğa binen yükü azaltır. Bu nedenle ayaklarından rahatsız olanlar ortopedik ayakkabıları tercih etmelidir” diyerek bilinçli ayakkabı seçiminin sağlık açısından önemli olduğunu kaydetti.

Topuk dikeninin çeşitli tedavi yönetmelerinin odluğunu en etkili tedavinin ise koruyucu tedbirler olduğunu kaydeden Uzman Dr. Ay, “Topuk ağrısı kronikleşmeden tedavi edilmelidir. Topuk bandının iltihap durumu dikkate alınmazsa kronik topuk ağrısı gelişebilir. Bu yürüme şeklinizi değiştirebilir, bacaklarınız, dizleriniz, kalçalarınız ve belinizde ağrılara yol açabilir. Topuk bandının tedavisinde başarılı olmak için; sabırlı ve istikrarlı olmanız ve erken dönemde tedaviye başlamanız gerekir. Ağrıyı görmezlikten gelerek geçeceğini düşünmeyin. Tedaviye başlamak için ne kadar beklerseniz ayağınızdaki ağrının geçmesi o kadar zaman alır” diye konuştu.

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