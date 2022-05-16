Topuk dikenine ne iyi gelir? Topuk dikeni ağrısı için evde doğal bitkisel tedavi var mı?

Hastalığın nasıl oluştuğu, kendini hangi belirtilerle göstermeye başladığı ve tedavide ne çeşit yöntemlerin söz konusu olduğu genelde hastalık başa geldikten sonra öğreniliyor. Calcaneus adıyla da bilinen topuk kemiğinde oluşan bir tür osteofit olarak karşımıza çıkan topuk dikeni, topuk bölümünde karşılaşılan bir çeşit ortopedik rahatsızlıktır.

Topuk dikeni rahatsızlığı yaşayan kişiler:

Genelde sabah uyandıkları zaman yataktan kalktıktan sonraki ilk adımlarını atarken bir ağrı hissederler.

Bu ağrı genelde bir bıçaklanma sancısına benzetilir ve şiddeti azımsanmayacak seviyedir.

Bu tip durumlar yaşandığında genelde ayakların hareket ettirilmesi istenir.

Bu sayede kasların yumuşaması amaçlanır.

Bu hareketlerin ardından acı seviyesinin azalması beklenir.

Sabah uyandıktan sonra meydana gelen ağrının yanı sıra topuk dikeni kendisini, uzun süre ayakta kalma ya da çok uzun süre bir yerde hareketsiz bir şekilde oturma gibi eylemlerin sonrasında da gösterebilir.

Genelde koşu ile alakalı sporlarla uğraşan kişilerde daha fazla görülen bir hastalık olan topuk dikeni:

Fazla kiloları olanlarda ve ayakkabı seçiminde doğru tercihler yapmayan kişilerde de görülebiliyor.

Topuk dikeni oluşumuna sebep olan faktörlerden bir diğeri de yaştır.

Yaşın ilerlemesiyle beraber, özellikle 40-60 yaş aralığına gelinmesiyle birlikte, topuk dikeni görülme sıklığında ciddi bir artış gözleniyor.

Diğer taraftan:

Bale, aerobik gibi bazı sporlarla uğraşanların da topuk dikeniyle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemekte fayda var.

Düz taban olanlar, ayağı çok kemerli bir yapıda olanlar, ayak şekli anormal olduğu için yürümekte problem yaşayanlar da topuk dikeni ile karşılaşma ihtimaline sahip kişiler arasında yer alıyor.

Fazla kilolar yüzünden ayağa vücudun yaptığı basıncın artması da hastalığın şiddetini kiloyla doğru orantılı bir şekilde etkiliyor.

Meslek sınıflarına göre bakmak gerekirse öğretmenlerin, garsonların, fabrika işçilerinin, temizlik görevlilerinin ve bunlara benzer şekilde iş icabı uzun süre ayakta durmaları gereken insanların bu hastalıkla karşılaşmaları oldukça olasıdır.

Topuk dikeninin temel belirtileri arasında:

Ağrılar,

Şişlikler,

İlgili bölgede sertlik oluşması,

Ve hareket etmede güçlük çekme gibi durumlar bulunur.

Hastalıktan mustarip olan kişiler genelde ayaklarını yere bastıklarında ağrı hissettikleri için günlük hayatta bazı hareketleri gerçekleştirmede ve yürümekte zorluk çekebilirler.

Topuk Dikeni Nasıl Tedavi Edilir?

Topuk dikeni doktorun da önerdiği uygulamalara bağlı kalınarak evde ucuz yöntemler ile tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Evde uygulayabileceğiniz topuk dikeni tedavileri ve hastalığın etkisini azaltmak için faydalanabileceğiniz diğer yöntemleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1. Esneme egzersizleri

Ayak ve alt bacak kaslarını ilgilendiren esneme egzersizleriyle birlikte topuk dikeni yüzünden meydana gelen sancıları kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltmak mümkündür.

Esneme egzersizleri sayesinde:

Topuk dikeni hastalığının kötü etkilerinden kurtulmanın yanı sıra bacak kaslarında oluşan iltihaplanmaların da ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

Ayrıca kilo yüzünden daha şiddetli ağrılar çekiyorsanız egzersizlerle beraber kilo vermeniz de kolaylaşacağı için ağrılardan kurtulma ihtimaliniz daha da yükselecektir.

2. Ayak masajı

Evde topuk dikeni tedavisini mümkün kılan ayak masajı sayesinde:

Hem ağrıların hem de iltihaplanmaların önüne geçmek mümkündür.

Ayaklara düzenli bir şekilde masaj uygulanması durumunda kan dolaşımı düzenli bir seviyeye gelmiş olur ve topuk dikeni kaynaklı baskının ortadan kalkması sağlanır.

3. Soğuk baskı

Topuk dikeni buz tedavisi sayesinde de etkileri azaltılabilen bir rahatsızlıktır. Buz parçalarını ince bir havlunun içine koyun ve havluyla ayak tabanınıza baskı uygulamaya başlayın.

Dilerseniz:

Havlu yerine buz dolu bir pet şişeyi ayağınızın altına koyabilir ve şişeyi çevirerek soğuk kompres uygulamak suretiyle tedavinin faydasını görebilirsiniz.

Soğuk kompresi beş dakika boyunca sürdürmeniz gerekir.

Bu uygulamayı düzenli bir şekilde her gün birkaç defa yapmanız orta vadede şikayetlerinizin azalmasını sağlayacaktır.

Soğuk baskı yaparken buzu direkt olarak topuğa sürmemeye özen gösterin.

4. Çorap ve tabanlıklar

Topuk dikeni hastalığından mustarip olanlar için özel üretilmiş olan çoraplar ve tabanlar sayesinde:

Hastalığın meydana getirdiği kötü etkileri azaltmak mümkün.

Doktor tarafından da uygun görülmesi halinde bu çorapları kullanır ve tabanları ayakkabı ya da terliklerinize yerleştirirseniz ağrılarınızı azaltabilir ve iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

5. Epsom tuzu

Topuk dikeni rahatsızlığınızın bir başka çözümü ise Epsom tuzu karışımı ile tedavi etmektir.

Yapmanız gerekenler:

Geniş bir kovanın ya da küvetin içerisine sıcak su doldurun.

Daha sonra bu suyun içine iki çorba kaşığı kadar epsom tuzu ilave edin ve tuzun suya karışmasını sağlayın.

Daha sonra içi su ve epsom tuzu karışımıyla dolu olan küvet ya da kovaya ayaklarınızı sokup 15 dakika boyunca ayaklarınızı orada bekletin.

boyunca ayaklarınızı orada bekletin. Haftada iki defa epsom tuzu tedavisini uygulamanız halinde topuk dikeni kaynaklı şikayetlerinizde azalma olduğunu göreceksiniz.

6. Şok dalga tedavisi

Topuk dikenine şok dalga tedavisi ile yapılan müdahale sayesinde:

Rahatsızlık, hastane ortamında neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir.

Uzun seneler boyunca böbrek taşlarını kırmak için uygulanan bu yöntem, topuk dikeni hastalarında %85 oranında iyileşme sağlıyor.

Şok dalga tedavisi ile topuk dikeni nasıl kırılır?

Tedavide kullanılan "ESWT" beden dışında üretildikten sonra uygulama başlığı ile vücudun arzu edilen bölgesine uygulanan bir çeşit basınç dalgası kullanımına dayanan fizik tedavi yöntemidir.

Tedaviler genelde:

Birer haftalık aralarla ve yirmişer dakikalık seanslarla gerçekleştiriliyor.

Şok dalga tedavisinde cerrahi müdahale, ilaç ya da anestezi gibi uygulamalara başvurulmuyor ve başarı sağlanması halinde hastalığın tekrarlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Tedaviye erken başlanması durumunda başarı ihtimali oldukça yükselirken tedavilerin 3-5 seans sürmesi bekleniyor.

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Yukarıda anlatmış olduğumuz tedavi yöntemlerinin haricinde bazı bitkisel yöntemler de topuk dikeni hastalığının etkilerini azaltma ve tedavi sürecini hızlandırma konusunda önemli yardımcılardır.

1. Zerdeçal

Topuk dikeni bitkisel tedavi için oldukça önemli doğal kaynaklardan biri de zerdeçaldır.

Hazırlanışı ve tüketimi:

Bir çay kaşığı zerdeçalı bir fincan süte ilave edip kısık ateşte ısıttıktan sonra içerisine biraz bal ekleyerek karışımı her gece yatmadan önce içebilirsiniz.

2. Zencefil

Hazırlanışı ve tüketimi:

Zencefili yemeklerinizde kullanabileceğiniz gibi bir çorba kaşığı kadar zencefili rendeleyerek bir fincan suya ilave edin.

Birkaç dakikalık kaynatma işlemi sonrasında karışımı demleyerek çok soğutmamak koşuluyla için.

Bu karışımı gün içerisinde 2-3 defa tüketirseniz daha faydalı olacaktır.

3. Elma sirkesi

Hazırlanışı ve tüketimi:

Bir su bardağı sıcak suyun içine bir çay kaşığı bal,

Ve bir çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.

Bardaktaki malzemeleri karıştırarak her gün birkaç defa için.

Dilerseniz bir kova suyun içerisine iki çorba kaşığı elma sirkesi atıp, ayaklarınızı suyun içerisinde günde iki defa bekleterek de benzer bir fayda sağlayabilirsiniz.

4. Kırmızı biber

İltihaplı ya da yaralı ciltler üzerinde uygulanmaması gereken kırmızı biber tozunu: