Topunu almak bahçeden almak isteyen 2 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti! Zincir tasmasını kopartıp saldırdı

Brezilya'nın Teixeira de Freitas kentinde yaşayan 2 yaşındaki Pyettro Alves da Silva isimli çocuk ailesi tarafından 2 gün önce satın alınan pitbullun saldırısına uğradı. Ailenin yeni köpeği zincirle bağlanarak kapalı tutulduğu kömürlükten bir anda koşarak bahçede top oynayan çocuğun üzerine atladı. Köpeğin saldırısında vücudu parçalanan çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AİLE TUTUKLANDI

Bahçede oyun oynadığı sırada topu köpeğin bulunduğu yere kaçan çocuk onu almak için harekete geçti. Ancak yed aylık pitbull cinsi köpekte aynı anda topa hamle yaptı ve Silva'ya saldırdı. Zincir tasmanı kıran köpek Silva'nın ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Silva'nın ailesi çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklandı.