Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Topunu almak bahçeden almak isteyen 2 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti! Zincir tasmasını kopartıp saldırdı

    Topunu almak bahçeden almak isteyen 2 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti! Zincir tasmasını kopartıp saldırdı

    30.09.2023 07:39 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'nın Teixeira de Freitas kentinde yaşayan 2 yaşındaki Pyettro Alves da Silva isimli çocuk evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada evcil pitbull cinsi köpeklerinin saldırısına uğradı. Topunu köpeğin bulunduğu bölgeden almak isteyen çocuk zincirini kopartıp kaçan köpeğin saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Silva'nın ailesi çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklandı.

    Brezilya'nın Teixeira de Freitas kentinde yaşayan 2 yaşındaki Pyettro Alves da Silva isimli çocuk ailesi tarafından 2 gün önce satın alınan pitbullun saldırısına uğradı. Ailenin yeni köpeği zincirle bağlanarak kapalı tutulduğu kömürlükten bir anda koşarak bahçede top oynayan çocuğun üzerine atladı. Köpeğin saldırısında vücudu parçalanan çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    AİLE TUTUKLANDI

    2

    Bahçede oyun oynadığı sırada topu köpeğin bulunduğu yere kaçan çocuk onu almak için harekete geçti. Ancak yed aylık pitbull cinsi köpekte aynı anda topa hamle yaptı ve Silva'ya saldırdı. Zincir tasmanı kıran köpek Silva'nın ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Silva'nın ailesi çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklandı.

    İlginizi Çekebilir

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktıAldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı
    27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı
    30 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı30 Eylül Cumartesi: TV yayın akışı
    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya Pitbull

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

    Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

    Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

    Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.