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Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

14.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.

Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

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(DHA)

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