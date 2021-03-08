Torna atölyesini bıraktı annesiyle ekmek fırını açtı

Atölyesinde 40 yıldır tornacılık, kaynakçılık ve tarım aletleri imalatı yapan Ali İhsan Keleş, birlikte çalıştığı ve büyük umutlarla işleri devretmeyi planladığı oğlunun annesinin 20 yıllık mesleği fırıncılığa geçmesine önce üzüldü. Sonrasında oğlunun tercihine saygı duyan 65 yaşındaki Keleş, “Bizim oğlan babasının mesleğini bıraktı anasının mesleğine devam ediyor. Bizim işlerde veresiye çoktu. Koşullar zordu. Fırıncılıkta ise günlük para dönüyor. Düzenleri de güzel. Ekmeklerini de tutturdular” dedi.

'BABA MESLEĞİNİ BIRAKIP ANNE MESLEĞİNİ SEÇTİM'

Katkı maddesi içermeyen ekşi mayalı köy ekmeği üretimi yaptıkları fırınlarında günde 400 ekmek satışı yapar hale geldiklerini anlatan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Ali Keleş, “Baba mesleğini bırakıp anne mesleğini seçtim. Ben de ekmekçi oldum. Kararımdan çok memnunum” diye konuştu.

'FIRINCILIĞIN SORUMLULUKLARI BÜYÜK'

Mesleğine merak duyan oğluna fırıncılığın büyük sorumluluklarının olduğunu anlattığını belirten anne Fatma Keleş de üretim hazırlıklarına çok erken saatlerden itibaren başladıklarını söyledi. Hamurları şekillendirip fırında pişirirken manilerde seslendiren Keleş, kent merkezinde satış büfesi kurmak için yetkililerden destek istedi.