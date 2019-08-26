HABER

Toroslar’da yollar asfaltlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde aynı anda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını, Toroslar ilçesinde de sürdürüyor.Kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle tahrip olan Toroslar ilçesi ile Yenişehir ilçesi’nin kırsal mahallelerinin birbirine bağlanmasını sağlayan Çavak, Hamzabeyli ve Işıktepe grup yolunda 2.

Toroslar’da yollar asfaltlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde aynı anda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını, Toroslar ilçesinde de sürdürüyor.
Kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle tahrip olan Toroslar ilçesi ile Yenişehir ilçesi’nin kırsal mahallelerinin birbirine bağlanmasını sağlayan Çavak, Hamzabeyli ve Işıktepe grup yolunda 2. kat sathi asfalt kaplama gerçekleştirildi. 4 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda 2 kombi, 1 distribütör 1 silindir ve 1 loder ile sürdürülen çalışmalar kısa bir sürede tamamlandı. Grup yolunun Hamzabeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölümünde yapılan çalışmaları değerlendiren Hamzabeyli Muhtarı Sencer Erdoğan, mahallelerinde bulunan yolun arızalı ve bozuk olduğunu ifade ederek, yolun yapılmasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Grup yolunun Toroslar ilçesi ile Yenişehir ilçesi arasında tek bağlantı yolu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, asfalt hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğine inandığını söyledi.
Yine Toroslar ilçesi sınırlarında bulunan Kayrakkeşli ile Yüksekoluk yaylaları arasında bulunan bağlantı yolunda 1 kazıcı yükleyici kepçe, 1 silindir, 1 arazöz, 1 loder, 1 greyder,1 excavatör ile sürdürülen yol genişletme, serme, sulama ve sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Toros dağlarının doruk noktalarına ulaşım daha kolay hale gelecek. 15 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda yol genişletme çalışmalarının yanı sıra 5 kilometrelik alanda da 2. kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılıyor. Bağlantı yollarının asfaltlama ve sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra Toroslar ilçesi sınırlarında yer alan Çavak-Hamzabeyli-Işıktepe bağlantı yolu için 6 kamyon ile taş ocağından asfalt mıcır nakli çalışması devam ederken, Alanyalı Mahallesi’nde ise 1 dozer, 1 excavatör, 1 kamyon, 1 loder ve 1 greyder ile yol bakım, onarım ve genişletme çalışmaları sürdürülüyor.

Toroslar’da yollar asfaltlanıyor

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Oğlunu kanserden kaybetti, tümöre karşı savaşı bırakmadıOğlunu kanserden kaybetti, tümöre karşı savaşı bırakmadı
Kocaeli'deki silahlı kavgaKocaeli'deki silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.