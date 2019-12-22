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Torul baraj gölünde su seviyesi 40 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesinden başlayıp Kirazlık köyünde enerjiye dönüşen Torul Baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 40 metre çekildi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinden başlayıp Kirazlık köyünde enerjiye dönüşen Torul Baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 40 metre çekildi. Havzada derin yarıklar ortaya çıkarken, yaz ayları boyunca su altında kalan evler de ortaya çıktı.

Yağışsız geçen yaz ve sonbaharın ardından...
Vauk dağından doğup Karadeniz’e dökülen ve geçtiği vadiye hayat veren Harşit çayı üzerine enerji üretimi amaçlı yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) gölünde yağışsız geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından su seviyesi ciddi oranda düştü.
Geçtiğimiz yıllarda da elektrik üretimine bağlı olarak zaman zaman alçalan su seviyesi bu yıl 40 metreyi bulurken, özellikle Torul ilçesine bağlı Köprübaşı ve Çamlıca mahallelerinde dere yatağı ortaya çıktı.
Bahar mevsiminde su altında kalan tarihi Torul köprüsü de su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıkarken, köprünün arkası ve önündeki geniş ve derin vadide devasa toprak çatlakları oluştu.
Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj gölünün 3,86 kilometrekarelik yüzeyi de bu nedenle küçülürken vatandaşlar bu durumu hem enerji üretiminin devam etmesi hem de mevsimin kurak geçmesine bağladı.

Kuraklık korkutuyor
Çamlıca mahallesi sakinlerinden Asım Bostan (60) konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bahar aylarında kar ve yağmur sularıyla burası yükseliyor. 3 ay boyunca tam dolu oluyor. Diğer aylarda alçalmaya başlıyor seviye. Dereye mil doluyor. Köprübaşı mahallesine bent yapılarak baraj gölünün mille dolmasının engelleneceği söylendi ama yapılmadı. Eskiden bu yola çıkmazdı su seviyesi ama tabanın mil olması nedeniyle şuanda bulunduğumuz yere kadar çıkıyor su” dedi.
Aralık ayının son günlerinde olunmasına rağmen baraj gölünün çekilmesi nedeniyle toprakta çatlaklar oluştuğunu kaydeden Bostan, “Şuanda su seviyesi tam düştü. Torul’dan 8 kilometre boyunca su yok. Yükseklik olarak yaklaşık 40 metre çekildi diyebiliriz göl suyu. Su olmayınca toprak çatlıyor. Kuraklık, susuzluk var” diye konuştu.

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