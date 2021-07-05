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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

05.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, Sao Paulo'dan alınıp İstanbul'a getirildi.

INTERPOL'ÜN LİSTESİNDEYDİ

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamalarıyla aranıyordu.

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BODRUM KATINDA KALIYORMUŞ

Mehmet Aydın'ın 'Çiftlik Bank'ı kurduğu sırada ikamet ettiği Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evi görüntülendi. Mahalle halkından alınan bilgilere göre, Aydın, yurt dışına kaçmadan önce Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında ikamet ediyordu.

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YURT DIŞINA ÇIKMADAN SATMIŞ

İddiaya göre Aydın, yurt dışına çıkmadan önce bütün mal varlığını sattıktan sonra, yaşadığı 80 metrekarelik bodrum katındaki dairesini de sattı. Ardından da yurt dışına yerleşti.

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Tosuncuk Mehmet Aydın ne kadar vurgun yaptı? Çiftlik Bank Tosuncuk ne kadar çaldı?Tosuncuk Mehmet Aydın ne kadar vurgun yaptı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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