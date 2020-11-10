Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...

Toz almak, temizlik rutininin en sık tekrarlanan parçası. Siz bir yerin tozunu alırsınız, ertesi gün tekrar tozlanır ve yine tozunu almanız gerekir. Bu sırada kullandığınız temizlik malzemelerinin ağır içerikleri ise hem soluduğunuzda hem de temas ettiğinizde size zarar verebilir. Bu noktada doğal malzemelerle hazırlanan toz alıcı spreyler ön plana çıkar.

EV YAPIMI TOZ ALICI SPREY TARİFİ

1. Sirkeli ve Limon Kekikli Doğal Toz Alıcı Sprey

Malzemeler: Taze limon kekiği, 1,5 su bardağı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu, 1 limon kabuğu, isteğe bağlı olarak saf portakal yağı, limon yağı ya da sandal ağacı yağı

Yapılışı: Cam bir kavanozun içine limon kekiğini, limon kabuklarını ve elma sirkesini koyun. Hazırladığınız karışımı kapağını sıkıca kapattığınız kavanozun içinde 2 hafta bekletin. Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve içine birkaç damla doğal yağ ekleyin. Zeytinyağı sabununu da kattıktan sonra iyice karıştırın. Son olarak boş bir sprey şişesinin içine temizlikteki yeni dostunuzu aktarın ve doğal karışımınızın keyfini çıkarın!