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Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliğinde kullanılan malzemelerin içerikleri, özellikle alerjik bir bünyeye sahip olan kişileri oldukça rahatsız edebiliyor. Bu maddelere uzun süre maruz kalmak, hiçbir sağlık problemi yaşamayanları bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu faktörler, her alanda olduğu gibi temizlikte de doğal içerikli ürünlerin önemini ortaya koyuyor. Ev yapımı toz alıcı sprey tariflerinin başrollerinde ise tabii ki sirke ve limon var!

Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...

Toz almak, temizlik rutininin en sık tekrarlanan parçası. Siz bir yerin tozunu alırsınız, ertesi gün tekrar tozlanır ve yine tozunu almanız gerekir. Bu sırada kullandığınız temizlik malzemelerinin ağır içerikleri ise hem soluduğunuzda hem de temas ettiğinizde size zarar verebilir. Bu noktada doğal malzemelerle hazırlanan toz alıcı spreyler ön plana çıkar.

EV YAPIMI TOZ ALICI SPREY TARİFİ

1. Sirkeli ve Limon Kekikli Doğal Toz Alıcı Sprey

Malzemeler: Taze limon kekiği, 1,5 su bardağı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu, 1 limon kabuğu, isteğe bağlı olarak saf portakal yağı, limon yağı ya da sandal ağacı yağı

Yapılışı: Cam bir kavanozun içine limon kekiğini, limon kabuklarını ve elma sirkesini koyun. Hazırladığınız karışımı kapağını sıkıca kapattığınız kavanozun içinde 2 hafta bekletin. Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve içine birkaç damla doğal yağ ekleyin. Zeytinyağı sabununu da kattıktan sonra iyice karıştırın. Son olarak boş bir sprey şişesinin içine temizlikteki yeni dostunuzu aktarın ve doğal karışımınızın keyfini çıkarın!

2. Sirkeli ve Toz Sabunlu Doğal Toz Alıcı Sprey

Malzemeler: 2 çorba kaşığı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı toz sabun, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yağ, 1 bardak su

Yapılışı: Hem doğal hem de güzel kokulu bir temizleyici istiyorsanız bu tarif tam da size göre! Sirkeyi, suyu, limon suyunu ve toz sabunu bir kasenin içine katın ve güzelce karıştırın. Ardından kokusunu beğendiğiniz bir doğal yağı karışıma ekleyin. Dilerseniz 2-3 farklı doğal yağdan birer damla koyabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesinin içine koyarak toz almakta kullanabilirsiniz.

3. Sirkeli ve Zeytinyağlı Doğal Toz Alıcı Sprey

Malzemeler: 2 çorba kaşığı elma sirkesi, birkaç damla zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 çorba kaşığı toz sabun, 1 bardak su

Yapılışı: Sirkeyi, limon suyunu, zeytinyağını ve suyu bir kasenin içinde karıştırın. Ardından toz sabunu karışıma ekleyin ve sabun eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Son olarak da hazırladığınız karışımı boş bir sprey şişesinin içine aktarın. İşte bu kadar basit! Bu kolay formül sayesinde ağır kokulara maruz kalmadan rahatça temizlik yapabilirsiniz.

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