Toz almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Başrolde sirke ve...

Toz almak, temizlik rutininin en sık tekrarlanan parçası. Siz bir yerin tozunu alırsınız, ertesi gün tekrar tozlanır ve yine tozunu almanız gerekir. Bu sırada kullandığınız temizlik malzemelerinin ağır içerikleri ise hem soluduğunuzda hem de temas ettiğinizde size zarar verebilir. Bu noktada doğal malzemelerle hazırlanan toz alıcı spreyler ön plana çıkar.
1. Sirkeli ve Limon Kekikli Doğal Toz Alıcı Sprey
Malzemeler: Taze limon kekiği, 1,5 su bardağı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı zeytinyağı sabunu, 1 limon kabuğu, isteğe bağlı olarak saf portakal yağı, limon yağı ya da sandal ağacı yağı
Yapılışı: Cam bir kavanozun içine limon kekiğini, limon kabuklarını ve elma sirkesini koyun. Hazırladığınız karışımı kapağını sıkıca kapattığınız kavanozun içinde 2 hafta bekletin. Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve içine birkaç damla doğal yağ ekleyin. Zeytinyağı sabununu da kattıktan sonra iyice karıştırın. Son olarak boş bir sprey şişesinin içine temizlikteki yeni dostunuzu aktarın ve doğal karışımınızın keyfini çıkarın!
2. Sirkeli ve Toz Sabunlu Doğal Toz Alıcı Sprey
Malzemeler: 2 çorba kaşığı elma sirkesi, 1 çorba kaşığı toz sabun, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yağ, 1 bardak su
Yapılışı: Hem doğal hem de güzel kokulu bir temizleyici istiyorsanız bu tarif tam da size göre! Sirkeyi, suyu, limon suyunu ve toz sabunu bir kasenin içine katın ve güzelce karıştırın. Ardından kokusunu beğendiğiniz bir doğal yağı karışıma ekleyin. Dilerseniz 2-3 farklı doğal yağdan birer damla koyabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesinin içine koyarak toz almakta kullanabilirsiniz.
3. Sirkeli ve Zeytinyağlı Doğal Toz Alıcı Sprey
Malzemeler: 2 çorba kaşığı elma sirkesi, birkaç damla zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 çorba kaşığı toz sabun, 1 bardak su
Yapılışı: Sirkeyi, limon suyunu, zeytinyağını ve suyu bir kasenin içinde karıştırın. Ardından toz sabunu karışıma ekleyin ve sabun eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Son olarak da hazırladığınız karışımı boş bir sprey şişesinin içine aktarın. İşte bu kadar basit! Bu kolay formül sayesinde ağır kokulara maruz kalmadan rahatça temizlik yapabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum