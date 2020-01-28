TP-Link EAP225: İşletmelerin Wi-Fi ihtiyacı için geliştirildi

Cihaz şekil olarak duvara ve tavana montaja uygun olarak tasarlanmış ve PoE giriş ile esnek bir yerleşim imkânı sunarak kabloların oluşturacağı görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Ayrıca görüntü olarak da çevreye uyum sağlayan, beyaz şık bir kasaya sahip. TP-LINK EAP225 ÖZELLİKLERİ



Cihaz 802.11AC destekli olup, kablosuz performans olarak 2.4GHz’de 450Mbps, 5GHz’de 867Mbps olmak üzere toplam 1317Mbps Wi-Fi hızı sağlayabiliyor. Cihazın Ethernet portu Gigabit Ethernet (RJ-45) olup, Pasif PoE destekliyor. Ücretsiz Omada Denetleyici Yazılımı ile yönetilebilme imkanına sahip. Bu sayede cihazın yanında olmadan aynı ağ üzerindeki bir bilgisayardan cihazı yönetilebilmek mümkün. Ayrıca OC200 model numaralı Omada Cloud Controller cihazı sayesinde internetin bulunduğu her noktadan bulut hesabına giriş yaparak EAP225 cihazınıza erişim sağlanabiliyor ve ayarları yapılandırılabiliyor. Birden fazla EAP erişim noktası kullanan işletmeler, bu yapılandırmaları, ayarları tüm AP’ler için yapabiliyorlar. Aynı şekilde PC’den kontrolde de tek bir PC’den tüm AP’ler kontrol edilebiliyor.

803.802.3af ve Pasif PoE desteği ile uyumluluk, dağıtımı zahmetsiz ve esnek hale getiriyor. PoE adaptör üzerinden Ethernet

804.kablosu ile hem güç, hem de data aktarımı sağlanıyor. Captive portal, konuk kimlik doğrulaması için uygun bir yöntem sağlıyor. Captive Portal Kimlik Doğrulama, otel, havaalanı, alışveriş merkezi gibi kamu alanlarında yaygın olarak kullanılan web kimlik doğrulamasının bir türü. Özel bir kimlik doğrulama web sayfası, siz internete erişmeden önce aniden ortaya çıkıyor ve WiFi’a erişim için bazı bilgiler istiyor. MU-MIMO özelliğiyle, aynı anda birden fazla cihazla veri aktarımı yapabilme özelliğine sahip. Beamforming özelliğiyle, sinyal aktarımını cihazların kullanımına ve bulunduğu konuma göre yönlendirmekte. Hız Sınırlama özelliğiyle kullanıcıların fazla bant genişliği kullanmasını önlüyor. Hız Sınırlama, bir kablosuz alıcısının çok fazla ağ bant genişliğini meşgul etmesini önlemek için kullanılıyor. Sonuç olarak, birden çok kablosuz alıcısı, internet bant genişliğini çok daha eşit olarak paylaşabiliyor. Hız sınırlama olmadan, bir kablosuz alıcısı çok fazla bant genişliğini meşgul edebilir ve bu da diğer cihazları etkiler. Hız sınırlama ile bir kablosuz alıcısının meşgul ettiği bant genişliği sınırlı oluyor ve diğer kablosuz cihazlar internette sorunsuzca gezinebiliyor.

Yeniden Başlatma Zamanlayıcısı, her gece gibi belirli zamanlarda EAPları düzenli olarak yeniden başlatmak için kullanılıyor. Bu da sorunların cihazlar çok uzun zaman aralıksız çalıştığı zaman ortaya çıktığını bildiğimizi göz önünde bulundurursak, EAPların stabilitesini ciddi şekilde arttırıyor. Kablosuz Zamanlayıcı, EAPların kablosuz radyosunu açmak/kapamak için bir zamanlama planı oluşturmak için kullanılıyor. Sonuç olarak, kablosuz ağınız mevcut periyodlarını yönetmek işletmelere avantajlar sağlayabiliyor. KURULUM VE KULLANIM



Bu aşamada cihazı PoE adaptör üzerindeki PoE port üzerinden, EAP225 Ethernet portuna kablo çekerek enerji iletimi sağlanabilir. Biz EAP225’i POE özellikli switch’imize Ethernet üzerinden bağladık (POE+ switch’lere de bağlanabiliyor. EAP225, 802.3at/af-uyumlu olarak sadece Ethernet üzerinden de hem data hem de enerji akışını kolaylıkla sağlayabiliyor). Omada

Kontrol Yazılımı ile cihazın yapılandırmasını çok kolay bir şekilde yaptık. Eğer birden fazla EAP kullanılıyorsa bu yazılım üzerinden tüm cihazlar yapılandırılabiliyor. Ya da TP-Link’in EAP Access point’ler için geliştirdiği OC200 harici kontrol birimi de kullanılabilir; bu işletmelerin tercihine, ağ yapılarına bağlı. Yapılandırma bittikten sonra bu porta ana modemden gelen kabloyu takarak internet erişimini hazır hale getirdik.