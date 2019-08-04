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Trabzon'da mahalleli ayı korkusundan evlerine giremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi sakinleri yaz mevsiminde kullandıkları Gücükkiriş Taşdibi mezrasında bulunan yayla evlerine son zamanlarda artan ayı saldırılarından dolayı giremiyorlar.

Geyikli Mahallesi sakini Mustafa Bektaş, yaz mevsimlerinde konaklamak için kullandıkları Gücükkiriş Taşdibi mezrasında bulunan evine bir ay içerisinde ayılar tarafından üç defa girildiğini söyledi.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Evini ayıdan korumak için kapı girişine tahtadan korkuluk yaptığı belirten Bektaş, "Ayıdan mezra evimi korumak için kapı girişine korkuluk yaptım üzerine tahtadan tüfek süsü verilmiş bir tüfek ve mermi çantası yaptım. Bazı mahalle sakinleri ev civarına kötü kokan maddeler konursa gelmez demesin, onu da yaptım ancak ayı bizi tapulu arazimizde bulunan evimize sokmuyor ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

'YETKİLİLER BU AYINDAN BİZİ KURTARSIN'

Bir başka ayı mağduru Hacı Mustafa Dural ise, mezrada bulunan evlerindeki manzara karşısında şaşkına döndüklerini dile getirerek, “Ayı bizi evimize barkımıza sokmuyor. Televizyon, buzdolabı ne var ne yok hepsini kırmış dökmüş. Zarar vermeye devam ediyor yetkililer bu ayıdan bizi kurtarsın. Evimize gidemiyoruz. Ayı korkusu bizi ve çocuklarımız korkutuyor. Ayının yüzünden hayvanlarımızı tek başımıza otlatamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon geyikli mahallesi ayı

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