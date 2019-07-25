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Trabzon'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Trabzon'da fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nce, Trabzon'da 2019 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasatının sahil kesiminde (0-250 metre) 7 Ağustos, orta kesimde (251-500 metre) 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 22 Ağustos tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Hasattan 7 gün sonra ise fındık ihracatı yapılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon

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