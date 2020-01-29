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  4. Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Trabzon'da freni boşalan minibüsten atlayan 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde freni boşalan minibüsten atlayan 4 yolcu yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, durakta yolcu almak için bekleyen yolcu minibüsü freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti.

Bu sırada sürücüsü dışarıda olan minibüste bekleyen 4 yolcu, panikleyerek kendilerini yola attı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs, boş bir arazide durabildi.

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Anahtar Kelimeler:
freni boşalan minibüs Trabzon trafik kazası

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