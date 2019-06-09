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Trabzon'da "horoz dövüşü" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

Trabzon'da "horoz dövüşü" operasyonu

Trabzon'da gerçekleştirilen "horoz dövüşü" operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki bir ikamette "horoz dövüşü" yaptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belirlenen adreste arama yaptı. Aramada, 2 ring ile 8 Hint horozu bulundu.

Olayla ilgili Kabahatler Kanunu kapsamında "Kumar oynatmaktan" 6 kişi ve "Kumar oynanmasına yer temin etmekten" ikamet sahibi hakkında idari işlem başlatıldı.

Söz konusu 7 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
horoz dövüşü operasyon Trabzon

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