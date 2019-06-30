Trabzon'da sağanak etkili oldu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Yağmurdan korunmak isteyenler, saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.

Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.

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