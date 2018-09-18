Trabzon'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 eve operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada bir sahte kimlik, 74 kök kenevir, 1 kilo 943 gram kubar esrar, 5,65 gram kenevir tohumu, bin 110 paket gümrük kaçağı ve 31 kilogram nargile tütünü, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 bin 500 sipsi, bir piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, 7 ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda bin 945 tabanca ve mavzer fişeği, 5 kalaşnikof şarjörü, 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca kabzası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

