Trabzon'un kültürünü Sri Lanka'ya taşımak istiyorlar

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Türkiye'nin kültürel anlamda çok gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Hassen, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ustaoğlu ile bir süre görüşen Hassen, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un, Sri Lanka için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Hassen, Trabzon ve Sri Lanka ortaklığını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzon, Sri Lanka'da çok popüler, bizim için değer taşıyor. Trabzon'da çok güzel değişiklikler oldu, birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Türkiye, kültürel anlamda çok gelişmiş bir ülke. Trabzon'un kültürünü de Sri Lanka'ya taşımak istiyoruz. Biz bunun için buradayız."

- "Karşılıklı ziyaretler, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor"

Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trabzon, bölgenin ticari ve kültürel anlamda en önemli çekim merkezdir. Trabzon'un kültürel, turistik ve doğal güzelliklerini Sri Lanka vatandaşlarıyla da paylaşmak isteriz." diye konuştu.