Trafiğe böyle çıkan yüzlerce sürücüye ceza yağdı! 81 ilde denetim: Çakar lambaları teker teker söktürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1-26 Ocak tarihleri aralığında gerçekleşen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Aracında çakarla trafiğe çıkan sürücüler denetime takıldı.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL EDENLERE KARŞI DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,

5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.





