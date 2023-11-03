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  4. Trafik kazası geçiren ünlü sunucu Metin Uca hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Trafik kazası geçiren ünlü sunucu Metin Uca hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

03.11.2023 23:39 | Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca, trafik kazası geçirdi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Metin Uca, "Dilovası çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim" dedi. Uca boyun şah damarlarındaki tıkanıklığın yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını söyledi.

Trafik kazası geçiren ünlü sunucu Metin Uca hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

"BİR HAFTA TEDAVİ ALTINDA OLACAĞIM"

Hastanede tedavi altına alınan Uca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası Oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım. Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim."


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Metin Uca

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