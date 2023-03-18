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  4. Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi

18.03.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de iki aracın karıştığı kazanın ardından taraflar sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Çevredeki vatandaşlar da kavgayı engellemeye çalıştı. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası sonrası ortalık karıştı! Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Olay, Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yol üzerinde seyreden araç ile bir başka araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kazanın ardından araçlarından inen ve tartışmaya başlayan taraflar, sokak ortasında birbirine girdi. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan alınmasıyla trafik akışı normale döndü. (İHA)

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