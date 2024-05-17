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  4. Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü! 4 ağır yaralı

Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü! 4 ağır yaralı

17.05.2024 17:00
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Adana’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Tarlaya ve yola savrulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü! 4 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savrulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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