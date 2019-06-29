HABER

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 07:25 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polislerin bulunduğu araca, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil çarptı.

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polislerin bulunduğu araca, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada, polis aracında bulunan 2 polis ile otomobildeki 5 kişi ve olay yerindeki 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda Küçükyalı Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 34 TEC 83 plakalı taksi, 34 EF 8254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücülerin kaza sonrası anlaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettikleri sırada 35 ABP 413 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, kazayı görünce aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı sonra da takla attı. Takla atan otomobil polis aracına çaparak durabildi. Kazada, 2 polis ile olay yerindeki 1 kişi ve 35 ABP 413 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının kazaya karıştığını öğrenen meslektaşları olay yerine akın etti. Kazada yaralanan polis memurlarının Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya olduğu öğrenilirken, yaralı polisler ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, yolda geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralıTrafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralıTrafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralıTrafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildiTakla atan araç polis otosuna çarparak durabildi
Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladıMalatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.