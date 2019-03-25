HABER

Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesindeki trafik kazasında annesini kaybeden kendisi de ağır yaralanan 13 yaşındaki Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Havza ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Buğday Pazarı Kavşağı'nda önceki gün, Salim Demir'in kullandığı 55 AZT 49 plakalı minibüsün, Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma Kaya'nın ardından 13 yaşındaki oğlu Özcan Kaya da hayatını kaybetti.

Anne Kaya'nın cenazesinin, dün Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde toprağa verildiği öğrenildi.

Baba Kurtça Kaya, çocukları Batuhan (6) ve Nisanur Kaya'nın (9) tedavileri sevk edildikleri Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Yedinci sınıf öğrencisi Kaya'nın cenazesi ise Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde annesinin yanında defnedildi.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Kar nedeniyle seferler iptal edildiKar nedeniyle seferler iptal edildi
Hakkari- Van karayolunda heyelanHakkari- Van karayolunda heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Çocuk Havza Samsun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.