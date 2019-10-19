HABER

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun cenazesi (22), Kayseri'de toprağa verildi.

Emel Duruduygu için düzenlenen cenaze törenine Duruduygu'nun ailesi, sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Duruduygu'nun sınıf arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerek dua etti.

Emel Duruduygu'nun cenazesi, Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki İldem Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Sivas Eğri Körü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, halk otobüsü sürücüsü ise yaralanmıştı.

PARTNERRihanna kendi reklamını yaptıRihanna kendi reklamını yaptı
Mersin’de 'Liselerarası Robotik Turnuvası' başladıMersin’de 'Liselerarası Robotik Turnuvası' başladı
Ünlü şef hayran kaldı; şalgam Peru yolcusuÜnlü şef hayran kaldı; şalgam Peru yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emel Duruduygu Kayseri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.