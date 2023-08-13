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  4. Trafik magandasından 'pes' dedirten hareketler! Marifet gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Trafik magandasından 'pes' dedirten hareketler! Marifet gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

13.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da trafiğe açık alanda bir trafik magandasının yaptığı hareketler 'pes' dedirtti. Yolun ortasında duran gelin ve damadın etrafında drift atan sürücü, o anları kamerayla kayda aldırdı. Trafiği tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir de o görüntülerin altına imzasını atarak, “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Hacılarharmanı Mahallesi Oogar Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan C.O. (26), konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi. Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli trafik magandasına bıraktı.

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O ANLARI KAYDA ALDIRDI

Onlarca kişinin hayatını hiçe saymak bir yana, trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı. Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Özellikle kendi magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak görüntüleri sosyal medyada “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla paylaştı.

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BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler magandaya da aldırış etmeden yoluna devam etti.

İHA

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