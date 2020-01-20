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  4. Trafikte çakar kabusu bitmedi! Lambanın yeri değişti, çilesi yeniden başladı

Trafikte çakar kabusu bitmedi! Lambanın yeri değişti, çilesi yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü. DHA ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü "Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı" iddiasında bulundu.

KİMLER "ÇAKAR" KULLANABİLİYOR

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

(DHA)

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