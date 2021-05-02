Trafikte korkunç anlar! Önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı!

Olay, önceki gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırdı. Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü. Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı. Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önünü kesen lüks otomobilin sürücüsünün aracından indiği, kamyonete tekmeler savurduğu, otomobilinden yangın söndürme tüpü alıp kamyonet sürücüsüne boşalttığı ve ardından ona yangın tüpüyle saldırdığı görülüyor.

DHA



