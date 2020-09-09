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Trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheliye 8 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
Alibeyköy’de 13 Ağustos günü 20.00 sıralarında trafikte seyir halindeyken diş hekimi (27) Sena Koçak’ın idaresindeki otomobilin önüne aracının direksiyonunu kıran Emre E. (27), yaşanan tartışmanın ardından Sena Koçak’a küfür ederek otomobilinin ön camını kırmıştı. Sena Koçak’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Emre E., nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının üzerine savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alınan şüpheli Emre E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmişti. Uzlaşmanın sağlanamaması üzerine soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Sena Koçak ‘müşteki’, Emre E., eşi Gülüzar E. ile Buse K. ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Şüpheli Emre E.’nin müşteki Sena Koçak’a hakaret ve tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, müştekinin aracına zarar verdiği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin müştekiyi fikir ve eylem birliği içerisinde tehdit ile hakaret ettiği ve yaraladığı anlatıldı.
İddianamede, şüpheli Emre E.’nin ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, tehdit’ ve ‘mala zarar verme suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Emre E.’nin eşi olan şüpheli Gülüzar E. ile şüpheli Buse K.’nın ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin, müştekiden kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

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