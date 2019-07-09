HABER

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te, yol tartışmasında otomobile saldırıp, içindeki 7 aylık hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatan baklavacı Hüseyin ve Hasan Sel kardeşlere bir tepki de Bursa'daki meslektaşlarından geldi.

Baklavacı Bilal Şengüloğlu (42), yapılan saldırıyı kınayıp, trafikte sürücülere ve yolda geçen yayalara baklava dağıttı.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobil, bir başka otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen 2 kişi, araca saldırıp, dehşeti yaşattı. Olayın görüntüleri medyada geniş yer buldu. Tepkilere neden olan olayda saldırganların, Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hüseyin Sel ve kardeşi Hasan Sel olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sel kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
Tüm Türkiye'de infiale neden olan görüntülere, Bursalı baklavacılar tepki gösterdi. Baklavacı Bilal Şengüloğlu, yapılan saldırıyı kınayarak, trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Bilal Şengüloğlu, "Dinimiz annelerin ayağının altına cennet müjdelemişken, bir anne adayına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Yaşananların mesleğimizle anılması, beni ve meslektaşlarımı rahatsız etmiştir" dedi.
Yaşanan olayın baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini belirten Şengüloğlu, "Baklavacılık, geleceğe aktarılması gereken bir meslektir. Düğünlerimizde, nişanlarımızda, bayramlarımızda sofralarımızın baş tacı olan baklavanın böyle çirkin bir saldırıyla anılması, tüm baklava üreticilerini üzmüştür. Biz de duyarlılığımızı göstermek adına başta kadınlar olmak üzere, yaya ve sürücülere baklava dağıtarak yapılan saldırıyı kınamak istedik" diye konuştu.(DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik terörü baklavacı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Termometreler 44 dereceyi gösterdi! O kentte kimse gölgeden çıkamadı

Sur gölgesinde serinlediler

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

Sivas'taki bu köy, tatil köylerinden farksız

Burası Sivas! Fotoğrafları gören tatil köyü sanıyor

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Son dakika! Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.