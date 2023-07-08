Trafikte 'yok artık' dedirten görüntüler... Bu da oldu!

Bursa’da artan hava sıcaklığı nedeniyle trafikte bazı vatandaşlar çareyi farklı yöntemlerde buldu.

SERİNLEMEK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM!

Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü arkasında bulunan arkadaşıyla serinlemek için çareyi ilginç bir yöntem olarak vantilatörde buldu.

Kendisi iki tekerlekli aracı kullanırken, arka koltukta oturan arkadaşı ise elinde taşıdığı vantilatörü serinlemek için kendilerine tuttu.

Kendilerini serinleten sürücü ve arkadaşının trafikteki tehlikeli yolcuğu başka sürücülerin kamerasına yansıdı. (İHA)

