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Trafikte 'yok artık' dedirten görüntüler... Bu da oldu!

08.07.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyor. Bursa’da ise elektrikli bisiklet ile giden bir vatandaş, artan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek için çareyi ilginç bir yöntemde buldu! Trafikteki 'yok artık' dedirten anlar diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa’da artan hava sıcaklığı nedeniyle trafikte bazı vatandaşlar çareyi farklı yöntemlerde buldu.

SERİNLEMEK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM!

Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü arkasında bulunan arkadaşıyla serinlemek için çareyi ilginç bir yöntem olarak vantilatörde buldu.

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Kendisi iki tekerlekli aracı kullanırken, arka koltukta oturan arkadaşı ise elinde taşıdığı vantilatörü serinlemek için kendilerine tuttu.

Kendilerini serinleten sürücü ve arkadaşının trafikteki tehlikeli yolcuğu başka sürücülerin kamerasına yansıdı. (İHA)

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Bursa

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